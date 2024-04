TUNNUSTUS | Agu Kohari teeneid märgiti medaliga

Muinsuskaitsekuu pidulikul avamisel Tallinnas Jaan Poska majas tunnustati Eesti Muinsuskaitse seltsi teenetemärgiga Agu Koharit.

„Mulle oli see ka üllatus,“ ütles värske teenetemedali kavaler, kellele peokutse küll tuli, aga kohale minna ei saanud, sest taastub veel jalaoperatsioonist.

„Hea tunne on, ega seda ei saa eitada, aga kõige tähtsam on minu jaoks külainimeste tänu,“ lisas Kohari.

Medalit kirjaga „Muinsuskaitse on meie tuleviku kaitse“ ja tänukirja, mille pälvis „suure ja tulemusliku panuse eest Puski õigeusu pühakoja varemetest taastamise ja sellele uue elu andmise eest“, on ta pildil juba näinud, kätte saanud veel mitte.