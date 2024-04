JUHTKIRI | Valikute aeg

Aastaid, kus valimisi ette ei tule, väga ei mäletagi. Sel aastal tuleb teha valik, kes saavad minna Eestit esindama Euroopasse. Kuigi europarlamendi valimisi peetakse justkui vähemtähtsaks kui riigikogu või kohaliku omavalitsuse valimisi, otsustavad need päris palju.

Me küll ei mõtle igapäevaselt selle peale, aga suur osa meil kehtivast seadusandlusest saab alguse just Euroopa võimukoridoridest, samamoodi kõikvõimalikud rohkem ja vähem kirutud normid. Ning kui me vaatame enda ümber, ei pea vast kaua uurima, kui mõni euroraha eest ehitatud asi või elluviidud projekt meie vaateulatusse satub. Me oleme sellega lihtsalt harjunud ja ei pane tähele.

Muidugi võime me küsida, et mida otsustavad Eesti seitse liiget kogu parlamendi 720 seas, kui suhe on peaaegu üks sajale. Korduvalt on aga Eestit esindavad liikmed öelnud, et tihti tullakse nende käest küsima arvamusi, mis puudutavad näiteks Ida-Euroopat ja selle järgi võib suuna võtta kogu fraktsioon. Näiteks Ukraina või Venemaaga seotud küsimustes.

Hiiu Leht lööb parlamendivalimiste karussellis aktiivselt kaasa. Alates tänasest avaldame teisipäeviti arvamuslugusid kandidaatidelt, kes püüavad mõtestada seda, kuidas europarlament ja Hiiumaa omavahel seotud on ja selgitada, miks peaks minema valima. Lisaks korraldame 10. mail Kärdlas suure debati, kuhu on täna lubanud tulla mitme erakonna esinumbrid ning eesotsa kuuluvad kandidaadid.

Oodatud on ka igasugune lugejate tagasiside ja küsimused, mida debatil kandidaatidelt uurida ja loomulikult ootame kõiki debatile kaasa elama.

Seda tuleb kindlasti meeles pidada, et kõige halvem valik on valimata jätmine.