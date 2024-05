MÕNED HUVILISED OOTASID ASJATULT | Ohtlike jäätmete kogumisring osutus ülipopulaarseks

Neli aastat pole vald ohtlike jäätmete kogumisringi tellinud ja nüüdne osutas, kui suur vajadus tegelikult sellise teenuse järgi on, sest autod said enne täis, kui ring tehtud.

Jäätmejaam kogus ohtlikke jäätmeid kahel järjestikusel nädalavahetusel, 20. ja 27. aprillil. Esimene ring tehti Käinas ja Pühalepas, teine Kärdlas, Kõrgessaares ja Emmastes.

„Esimene ring läks hästi selles mõttes, et auto püsis ilusasti graafikus, aga Kärdla-Kõrgessaare ringil sai auto täis ja seetõttu ei suutnud ka graafikus püsida,“ ütles valla jäätmespetsialist Kadri Aljas. „Me ei oodanud, et see nii populaarne on – nii palju inimesi tõi nii palju jäätmeid.“

Aljase sõnul võib nii suure huvi põhjuseks olla see, et paus on olnud pikk – viimati korraldas vald ohtlike jäätmete kogumisringi neli aastat tagasi.

50 autot järjekorras

Hiiumaa jäätmejaama juhataja Tambet Toomemäe rääkis, et laupäeval ootas neid esimeses kogumispunktis Tormi Konsumi juures vähemalt 50 autot. Selles peatuses oli jäätmete vastuvõtuajaks arvestatud 20 minutit, aga kuna toojaid oli nii palju, siis selle ajaga valmis ei jõutud.