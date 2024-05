Järgnevatel päevadel sademeid oodata ei ole. Ööd on jahedad, kuid päevad päikese kaasabil soojemad.

Reedel (03.05) on nõrgenev kõrgrõhkkond Eesti kohal ja selle vahetus läheduses.

Ilm on lisanduvate pilvedega, kuid sadu nendest siiski ei tule. Tuul puhub idast-kagust ja on nõrk. Õhusooja on päeval +13…+17°C, rannikualadel veidi vähem.