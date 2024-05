NÖÖBIST KINNI | Kas osavallavanematel on kasutada kütusekaart?

Kes tohib Hiiumaa vallavalitsuses kasutada kütusekaarti? Kas osavallavanematel on kütusekaart? Kas varasemalt (enne Aivar Viidiku juhtumit – R.V) on täheldatud kaartide väärkasutamist? Kuidas on reguleeritud isikliku sõiduauto kasutamine?

Vastab Merilin Must, Hiiumaa valla kommunikatsiooniosakonna juhataja.

Kütusekaardid on teenistujate (näiteks osavaldade haldusjuhtide ja heakorratöötajate) kasutuses, kes saavad tankida töövahendeid (kastiautod, ATV-d, muruniidukid, traktorid jne). Kaartidega pole lubatud tankida isiklikke sõidukeid.