Eiffeli torni eelkäija tähistas juubelit

Ristna tuletorni 150. sünnipäeval oli kohal Prantsusmaa suursaadik Emmanuel Mignot, kes avaldas lootust, et Ristna tuletorn omandab nüüd, uute päevavalgele toodud faktide valguses, uue tähenduse.

Nii mitmeidki maailma tuletorne soovitakse seostada Pariisi sümboliks saanud torni ehitaja Gustave Eiffeli nimega. Nüüdseks on arhitekt Indrek Laos dokumentaalselt tõestanud, et vähemalt Hiiumaal on üks selline tuletorn. 27 meetri kõrgune Ristna tuletorn valmis ehitusinseneri Gustave Eiffeli Pariisi töökodades. Pärast esimese maailmasõja lahingutes saadud vigastusi kaeti torn betooniga.

Eile 150. sünnipäeva tähistanud Ristna tuletorn sai valmis 15 aastat varem kui kuulus Eiffeli torn, mis püstitati 1889. aasta Pariisi maailmanäituseks.

„Ristna tuletorni võib võtta kui prelüüdi või eelmängu tema kõige tähtsama teose, Pariisi Eiffeli torni rajamisele,“ ütles Laos, kes uuris Ristna tuletorni saamislugu oma Eesti Kunstiakadeemia doktoritöö raames.

Tuletorni juubeli puhul avas Laos Hiiumaal kaks näitust. Neist üks on üleval Ristna tuletorni galeriil ning annab täpse ja põhjaliku ülevaate tuletorni valmimisest. Samas seisab ühel stendil täispikkuses Gustav Eiffel, selja taga kõrgumas Pariisi Eiffeli torn.