ARVAMUS | Ideaaliks on tark rahvas

Kui President Alar Karis 11. oktoobril 2021. aastal ametisse astus, ütles ta oma kõnes: „Minu üheks ideaaliks on tark rahvas.“ Seda kuuldes tundsin, et see mõte oli ka minul juba pikka aega meelel ja keelel olnud. Nüüdseks olen leidnud ka mooduse, kuidas ise sellesse ideaali panustada.

Olen töötanud ligi veerand sajandit Eestimaalt väljaspool ning näinud nii maailma häid kui halbu külgi. Siinkohal olen 100% nõus inglaste vanasõnaga: ida või lääs, aga kodus on parem.

Need veerandsada aastat ei ole olnud minu jaoks turistina reisimine, vaid töötamine kohalike kogukondade, kohalike inimestega. Iga kultuur ja iga rahvas on mind õpetanud ning loodetavasti targemaks ja paremaks vorminud. Kuid mis peaasi, see elu väljaspool on õpetanud mind mõtlema kastist välja ja nägema võimalusi, mitte probleeme.