MITTE KÕIK | Paladel õpetajad ei streigi

Järgmisel esmaspäeval algava õpetajate streigi üksikasjad veel selguvad, seni on teada, et streigiga ei ühine kahe Hiiumaa kooli õpetajad ning toetusstreigist jäävad kõrvale kolme lasteaia töötajad.

Abivallavanem Liisi Mäeumbaed jagas eelinfot lasteaedade toetusstreigi kohta, öeldes, et valla andmetel ei hakka streikima Palade, Suuremõisa ja Käina lasteaia töötajad, 22. jaanuaril algava õpetajate streigiga ei ühine Palade ja Suuremõisa kool.

Kahe kooli direktor Antti Leigri kinnitas, et info vastab tõele. “Põhjus on väga lihtne, minu juhitavates asutustes saavad õpetajad ja töötajad aru, millises regionaalses piirkonnas nad töötavad, palgapõhimõtted on kokku lepitud ja kool avatud juhtimisega, kindel töökoht,“ ütles Leigri. “Minu isiklik seisukoht on, et kui me tahame jätkata Hiiumaal sellise haridusasutuste võrguga, siis ei ole meil põhjust streikimiseks. Ka on Hiiumaa hariduse taset hiljuti hinnatud maailma parimasse tippu kuuluvaks ja seda tuleb hoida.“

Direktori sõnul oleks põhjust streikimiseks juhul, kui koolipidaja, Hiiumaa vald, kohtleks oma haridusasutusi erinevalt, näiteks kujundaks õpetajate palga kooliti erinevatel alustel.