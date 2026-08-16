Sten-Olle esimene Hiiumaaga seotud mälestus on ajast, mil ta oli kümneaastane. Sellest meenub vaid Rohuküla sadam ja see, kuidas meri oli peegelsile. Kõik. Muud midagi. Aga ka selles mälupildis on midagi tema Hiiumaast.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
SATTUMISE LUGU | Bändilaager tegi Sten-Ollest südamehiidlase
Sten-Olle Moldau on laulja ja laulukirjutaja, kes ütleb, et kui mandrikodus tuleb muusika kirjutama hakkamiseks maha istuda ja tööd teha, siis Hiiumaal sünnivad uued lood iseenesest.
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