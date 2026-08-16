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SATTUMISE LUGU | Bändilaager tegi Sten-Ollest südamehiidlase

Sten-Olle Moldau on laulja ja laulukirjutaja, kes ütleb, et kui mandrikodus tuleb muusika kirjutama hakkamiseks maha istuda ja tööd teha, siis Hiiumaal sünnivad uued lood iseenesest.
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Sten-Olle Moldau üks lemmikuid suviseid traditsioone on Saarnakil veedetud päevad. | Foto: Erakogu

Sten-Olle esimene Hiiumaaga seotud mälestus on ajast, mil ta oli kümneaastane. Sellest meenub vaid Rohuküla sadam ja see, kuidas meri oli peegelsile. Kõik. Muud midagi. Aga ka selles mälupildis on midagi tema Hiiumaast.

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