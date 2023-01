REISIBLOGI: Hiiumaa Gümnaasiumi noored külas sõpruskoolil Koreas

See on Hiiumaa Gümnaasiumi õpilaste Lõuna-Korea reisi blogi Hiiu Lehe veebis. Loe noorte muljeid, mida nad seal teises maailma otsas näevad, kuulevad ja õpivad.

Namhae sõpruskooli külastavad

Õpetajad:

Maris Nõmmik-Kärtner

Milvi Tikka

Sulev Loopalu

Tõnu Soop

Õpilased:

Mariette Kaunimäe

Kreete Pilv

Kerttu Rootsi

Berit Tikenberg

Jandra-Lisett Uusmaa

Carmen-Cassanrda Kärtner

Gustav-Eduard Jaanus

Rasmus Gläser

Jesse Jürimäe

Henri Kanarbik

Mairon Lõndso

Enrico Kiin

päev – Hiiumaalt Helsingisse

Hommik algas varakult. Äratus kell 6.30 ja kiirbuss väljus 7.45. Praami peal olles valdas Milvit (Tikka) ärevus ja mure, kas kõik ikka läheb plaanipäraselt.

Bussisõit Tallinnasse möödus magades. Lennujaama jõudes otsustas Tõnu (Soop) täita turvamehe rolli ning valvata kohvreid kuni teised käivad Ülemistes kõhukesi täitmas.

Olles tagasi lennujaamas, jätsime enda kohvritega hüvasti ja saime loa minna läbi turvaväravate. Meile tehti küll tosin pommi- ja narkokontrolli, kuid lõpuks saime kõik liikuda lennukisse ning lennata Soome. Lend möödus muredeta ning hetkega olime Helsinki Vantaa lennujaamas.

Pärast kilomeetreid jalutamist õigesse terminali, olime valmis alustama sõitu Seouli – 12 tundi piina. Algne plaan oli lennukisõit maha magada, kuid reaalsus tuli sootuks teine. Magamise asemel saime peavalu ning soovi olla oma voodis oma teki all.

Erakogu

päev – Jõudmine Koreasse

Suure pusimise peale suutsime paariks tunniks sõba silmale saada. Ärkasime kell 4, kohaliku aja järgi kell 11. Meile toodi hommikusöögiks seenepirukas ning muffin. Et paremini und peletada sai joodud ka tass kohvi.

Lennujaamas kohvrid kätte saanud, selgus tõsiasi, et kolm nendest on katki. Pool tundi asjaajamist ja Milvi kauples välja tutikad kohvrid, mis pidid juba jõudma paari päevaga Namhae saarele.

Marti Mätas, Eesti saatkonna diplomaat, tuli meile vastu Uhke buss sõidutas meid Seouli hotelli. Bussi istmed oli suured ja mugavad justkui limusiinis. Mõtlesime, et kui kõik bussid nii mugavad on, siis võiks isegi siia kolimisele mõelda. Vastuvõtt hotelli oli kõvasti uhkem kui oodata oskasime. Pakikandjad viisid me kohvrid fuajeesse, kõik töötajad ilusti ülikondades. Väga soliidne värk. Samal ajal meie nagu ikka… Dressides.

Erakogu

Tunnike puhkust ja kella viiest läksime kohalikku väiksesse restorani korea toitu proovima. Igaühele toodi ette kandik viie kausiga. Suurima sees olid kaks hiigelpelmeeni merevee maitselises leemes. Teised kausid sisaldasid marineeritud redist, soolast loomaliha, kimchit (kääritatud hiinakapsas) ning veel mingeid teravaid ribasid. Tuli välja et paljude suurimaks vaenlaseks on pulgad. Oi, kuidas sai kirutud enda oskamatust uute vahenditega süüa.

Pärast söömist jalutasime ringiga tagasi hotelli. Tee peale jäi Souli keskväljak, kuhu oli üles pandud jäneseaasta näitus.

Hotelli tagasi jõudnud, avastasime veidi hoonet. Hotellis oli isegi saun, kus küll eriti kuumust ei olnud, aga see oli siiski olemas. Pärast mõnda aega kuuma-ja külmaveevannides mõnulemist suundusime tagasi enda ruumidesse. Sättisime end voodidesse ning saime lõpuks normaalselt magada.

päev – Ekskursioon Changdeokgungi ja Lotte Towerisse

Hommikusööki pakuti meile rootsi lauana. Menüü oli isegi üsna euroopalik. Sellest hoolimata tuli kõike proovida ning hiljem vaevelda liigsöömise valude käes. Pakkisime asjad taaskord kokku ning kell 8.50 oli check-out.

Giid juba ootas, et suunduda meiega esmalt Changdeokgungi paleesse. Tegemist oli Joseoni Dünastia kuningate elukohaga aastatel 1392-1910. Paljudele meist tuli silme ette kung fu panda multikas. Vanad templid, mis olid väga suursugused ning väikeste disainielementidega. Seejärel ootas meid Insadong. Tänav täis kauplusi ja kilakolapoode. Tüüpiline Aasia tänav. Enim jäi meile meelde taraemüüja, kes meile mitu pakki neid magusaid komme maha müüs. Käes oli lõuna. Väikeses restoranis toodi lauda keev supp. Seda ei pidanud õnneks pulkadega sööma. Enamusele oli toit siiski harjumatult tuline ning mõnel tuli veeta ka tunnikene tualetis.

Viimaks sõitsime Lotte Towerisse. Maailma viies kõrgeim ehitis maailmas, 555 meetrit ning 123 korrust. Liftiga kõrgemale minnes läksid kõrvad lukku justkui oleks lennukis. See-eest vaade, mis avanes oli imeline. Kõik suured korterid tundusid ülevalt tillukesena. Tagasi bussi jõudes, valdas kõiki väsimus ning tukk tuli peale. Ees ootas 4,5-tunnine bussireis Namhae saarele.

Henri Kanarbik