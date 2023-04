Pühapäeval andsid Kodukant Hiiumaa ja valla esindajad Hiiumaa aasta küla 2022 nimesildi üle Puski külale.

Kodukant Hiiumaa juhatuse liige Heli Üksik tõi väärtuslikuna välja, et elanike arv on kasvanud ja vanu talusid taastatakse: „Leidsime, et selline uuesti elule ärkav põline küla noorte inimestega võikski aasta külaks kandideerida – ehk annab see neile innustust edasi tegutsemiseks.“