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PRESIDENT VALITUD | Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise

Riigikogu valis kolmapäevasel erakorralisel istungil Eesti uueks presidendiks senise õiguskantsleri Ülle Madise.

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Ülle Madise. | Foto: Erik Peinar / Riigikogu

Madise esimeses hääletusvoorus riigipeaks valimiseks oli vaja vähemalt 68 saadiku häält ning Madise poolt hääletas 71 riigikogu liiget. Seega osutus Madise valituks Eesti uueks presidendiks.

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