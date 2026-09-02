PRESIDENT VALITUD | Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise

Madise esimeses hääletusvoorus riigipeaks valimiseks oli vaja vähemalt 68 saadiku häält ning Madise poolt hääletas 71 riigikogu liiget. Seega osutus Madise valituks Eesti uueks presidendiks.
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