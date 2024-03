PILTUUDIS | Jää liikumine seiskas saartevahelise laevaliikluse

Pühapäeval puhunud tormituuled panid liikuma Soela väina jää, kuhjates Saaremaale Triigi sadamasse mitme meetri kõrgused jäävallid ja kuhjates jääd ka keset väina kihiti üksteise peale. Vedaja Kihnu Veeteed otsustas õhtuse reisi ära jätta.

Samal ajal, kui Sõru sadamas laiutab vaba vesi, ronis jää Triigi sadamas kai peale. Pühapäeva õhtuse reisi ärajätmisega koos hoiatas vedaja, et kahtluse all on ka esmaspäevahommikused väljumised. Järgmise päeva varahommikul anti teada, et parvlaev Soela väljus küll Sõrult, kuid kas ta ka Triiki sisse saab, seda öelda ei osatud.