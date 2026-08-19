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PIIRANGUD KADUSID | Kõpu radari valmimine lihtsustas Hiiumaal tuulikute rajamist

Kaitseministeerium tühistas augusti algusest Hiiumaal tuulegeneraatoritele seni kehtinud riigikaitselised kõrguspiirangud. Piirangute kaotamise võimaldas juulis kasutusele võetud Kõpu radaripositsioon.
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Kõpus valmis radaripost Eesti õhuseire tugevdamiseks. | Foto: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Kaitseministeeriumi teatel võimaldab see piirkonnas senisest ulatuslikumalt taastuvenergia projekte ellu viia.

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