Pärnu Eliisabeti kirik postmargil.

Eesti kirikuid tutvustavas sarjas ilmus 6. jaanuaril Pärnu Eliisabeti kirikut kujutav postmark. Margi on kujundanud Riho Luuse.

Pärnu Eliisabeti kirik valmis 1747. aastal ja pühitseti 1750. aastal, kui ka sisetööd olid lõppenud. Kirik on maakivist, üldkujult lihtne ja kellatorniga lääneküljel. Interjöör on tagasihoidlik, seinad kaetud puitpaneelidega. Altarimaal „Ülestõusmine” valmis 1854. aastal van der Kanni töökojas Rotterdamis ja pandi üles sama aasta septembris. Kirikut valgustavad ajaloolised kroonlühtrid: üks pärit varasemast Jaani kirikust, üks esimese pühitsemise ajast ning kolm kingitud juurdeehituse valmimise puhul 1893. aastal. Tornikellad on valatud 19. sajandil Peterburis. Kirikus on Riia orelimeistri Herbert Kolbe 1929. aastal ehitatud orel, mida peetakse Eesti parimaks.

Margi nominaalväärtus on riigi­siseste kirjade ja postkaartide jaoks sobiv 90 senti ning trükiarv 20 000. Esimese päeva eritempel oli kasutusel Pärnu postkontoris ning esimese päeva eriümbrikul on kujutatud kiriku tornikukke.