Meenub 20 aasta tagune Hiiu Folk. Seltskonnast paar meest panid õhinal metsa seda jugapuud vaatama. Mina ei suutnud uskuda, et selline asi nagu jugapuu Kassari metsas võimalik on. Hämar juba ka, mis sa seal koperdad ja ragistad, parem libistasin õltsi ja kuulasin lavalt kostvat mussi.
LOODUS
PÄRIS EHTNE | Jugapuud Kassari lehtmetsas
Jugapuude saar Kassari – kõlab nagu väljamõeldis. Esiteks, Kassarit ei loeta enam saareks – olgu sellega kuidas on, aga jugapuud kasvavad Kassaris igatahes. Inimese poolt istutatuna, näiteks muuseumimaja hoovil. Peale selle olla aga üks jugapuu täitsa metsas. Olin sellest kuulnud juba ammu.
