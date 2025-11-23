PÄRIS EHTNE | Jugapuud Kassari lehtmetsas

Meenub 20 aasta tagune Hiiu Folk. Seltskonnast paar meest panid õhinal metsa seda jugapuud vaatama. Mina ei suutnud uskuda, et selline asi nagu jugapuu Kassari metsas võimalik on. Hämar juba ka, mis sa seal koperdad ja ragistad, parem libistasin õltsi ja kuulasin lavalt kostvat mussi.