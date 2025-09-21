ÜLIHARULDANE | Vareskold ei ole Hiiumaalt siiski veel täielikult kadunud

Kattekolla pärast muidugi sinna ekstra minna pole vaja, teda on Hiiumaa täis. Ja ka ungrukolda näeb mitmelgi pool küllalt. Aga karu- ja vareskollaga on teised lood. Neist karukolda on saarel siiski mõnes kohas olemas. Näiteks Leigri kandis ja Tõrvanina metsades, ka Kassari Vesimaal. Ise olen teda trehvanud aga vaid Kärdlast läänes.