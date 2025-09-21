Jälgi meid
ÜLIHARULDANE | Vareskold ei ole Hiiumaalt siiski veel täielikult kadunud

Tänavusuvisel orhideelainel tuli vahelduseks meelde siiski ka midagi sootuks erinevat kaeda. Et läheks ja vaataks üle aastate, kuidas käib Kärdla lääneserval koldade käsi. Selgub, et vareskolla seni ainus teadaolev looduslik kasvupaik on küll kadunud, kuid koduaias õnneks veel kasvab.

Vareskolla eospead. | Tapio Vares

Kattekolla pärast muidugi sinna ekstra minna pole vaja, teda on Hiiumaa täis. Ja ka ungrukolda näeb mitmelgi pool küllalt. Aga karu- ja vareskollaga on teised lood. Neist karukolda on saarel siiski mõnes kohas olemas. Näiteks Leigri kandis ja Tõrvanina metsades, ka Kassari Vesimaal. Ise olen teda trehvanud aga vaid Kärdlast läänes. 

