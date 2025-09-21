Kattekolla pärast muidugi sinna ekstra minna pole vaja, teda on Hiiumaa täis. Ja ka ungrukolda näeb mitmelgi pool küllalt. Aga karu- ja vareskollaga on teised lood. Neist karukolda on saarel siiski mõnes kohas olemas. Näiteks Leigri kandis ja Tõrvanina metsades, ka Kassari Vesimaal. Ise olen teda trehvanud aga vaid Kärdlast läänes.
LOODUS
ÜLIHARULDANE | Vareskold ei ole Hiiumaalt siiski veel täielikult kadunud
Tänavusuvisel orhideelainel tuli vahelduseks meelde siiski ka midagi sootuks erinevat kaeda. Et läheks ja vaataks üle aastate, kuidas käib Kärdla lääneserval koldade käsi. Selgub, et vareskolla seni ainus teadaolev looduslik kasvupaik on küll kadunud, kuid koduaias õnneks veel kasvab.
Veel lugemist:
KIRI SAARELT
Ma olen viimased suved ikka alati vähemalt korra Sorgule aerutanud. Süstaga.
UUDISED
Seoses Hiiumaa rahvaralliga tulevad novembris Sõru-Triigi liinile lisareisid.
ISETEGEMINE
Kui metsa seenele või marjule lähed, siis viimane aeg on kaasa korjata ka kanarbikku, et neist kodus kaunis sügispärg punuda. Lihtsa pärja jaoks piisabki...