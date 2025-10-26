Harilik pöök (Fagus sylvatica) on Eestisse sisse toodud võõrliik. Tema loodusliku areaali põhjapiir asub tänapäeval Poola rannikul ja Lõuna-Rootsis. Kuid mitte alati pole see nii olnud. Arvatakse, et minevikus oli pöök omamaine ka siin meie saartel. Igatahes on muuseas Prassi soost leitud pöögi õietolmuteri ja sellest järeldatud, et ehk kõigest tuhatkonna aasta eest võisid pöögid kasvada siin täitsa omatahtsi. Kui neid tõepoolest leidus, siis küll mitte tervete pöögimetsade ehk pöögikutena, ikka pigem üksikute puudena muude laialehiste seas. Kui poleks järgnenud väikest jääaega, kujunenuks ka Eestist, vähemalt saartel, pöögimaa. Aga need on pelgalt oletused. Kui pöök tõesti Hiiumaal looduslikuna ka oli, siis suri ta siinmail välja. Nõnda nagu ka valgepöök. Viimase nimi on eksitav. Valgepöök kuulub hoopis kaseliste hulka ning pole päris pöögiga üldsegi suguluses.
LOODUS
PÖÖKIDE VÄRVIILU | Kärdlas, Reigis või Vaemlas pakuvad pöögid värviilu
Lehevärviline oktoober kulgeb vääramatult raagumise suunas. Vahtrate kuld ja puna on läbi saamas. Mõni söakam arukask kollendab aga vahel vaat et novembrini. Kuid peale selle on veel pöögid. Mõnel heal aastal võib pöökide värvimuutust näha ka Hiiumaal.
