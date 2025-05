AINA HARULDASEM | Varajane pääsusilmade aeg

Arvestades eelnenud jäiseid ilmu, oli kodutiigi kaldalt avastatud pääsusilm paras üllatus. Eks päikesele avatud lõunanõlva soojus tegi imet. Tore, et pääsusilm siin tagasi on. Eelmisel kümnendil oli neid seal päris palju. Nimetasin selle aianurga koguni pääsusilma kaitsealaks. Ja niitsin alles suve teisel poolel, et seemned saaks valmida ja järelpõlv ikka kestaks. Kuni ühel kevadel ei õitsenud seal äkitselt enam ainsamatki pääsusilma.