PANEME KÄED KÜLGE! | Käinas Lõokese hotelli ees olev park vajab hädasti hoolt

Ettevõtja Sander Kopli, kellele maa kuulub, rääkis, et tal on plaanis jõudumööda seda ala korras hoida. „Niidame suurt platsi üks või kaks korda aastas, sõidutee äärest tihedamini,“ sõnas Kopli.

Ta rääkis, et mahalangenud puud on kavas ära koristada külmaga, kui maapind kannab, sest seal on märjal ajal väga pehme pinnas. „Hetkel tuleb oodata tehnikale sobivaid tingimusi,“ ütles Kopli.

Ettevõtja lisas, et park on tore, aga selle pargina korras hoidmine on kulukas. „Kui suurte majade elanikele läheb see park korda ja soovivad seda jalutuskohana kasutada, siis huvilised võiksid talgukorras pargi korrastamisel kaasa lüüa,“ kutsus Kopli ja lisas, et ta on koostööle avatud.

Siit jääbki vaid loota, et need, kellele läheb korda ümbruskonna heakord ja soovivad käed külge panna, siis leppige ettevõtjaga kokku ja tehke hoogtööpäevak. Koos saab värskes õhus rassida, tervist turgutada ja samas ka midagi kogukonna heaks ära teha. Ka mingi istumisaluse või pakud võiks ju puude vahele tekitada. Näiteks Teeme ära! talgupäeval.