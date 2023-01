Kui näiteks Haapsalu linna tabaks uputus, on hiidlastel juba plaan valmis, kuidas paarisada naabrit nädal aega enda juures majutada ja toita.

„Kui on strateegiliselt mõistlik, siis nad tuuakse Hiiumaale ja siin on olemas valmidus, et nad saaksid tulla,“ kinnitas päästeameti ulatusliku evakuatsiooni ekspert Sälli Hinrikus.