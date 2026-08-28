PÄÄSTE | Lõke tehti ohtlikult maja lähedale

Neljapäeval kell 22.54 anti häirekeskusele teada, et Kärdla linnas Rookopli tänaval tehakse elumajale liiga lähedal lõket. Päästjad tõttasid kohale ja leidsid eest lõkke, mis põles hoonest kahe meetri kaugusel. Päästjad rääkisid lõket teinud inimesega tuleohutusest ja lõke kustutati.