PÄÄSTE

PÄÄSTE | Elumajade läheduses põles kulu

11. aprillil kell 16.38 märgati kulupõlengut Harju külas elumajade läheduses. Päästjate saabumise ajaks olid kohalikud elanikud suutnud kulupõlengu ise kustutada, päästjad loputasid 15 ruutmeetril põlenud maapinna veega üle.
Foto: Eike Meresmaa

Kulupõlengut märgates tuleb viivitamatult helistada 112 ja abi kutsuda. Tugeva tuulega ei tasu üldse lõket teha. Tuulevaikse ilmaga ohutuks lõkketegemiseks järgi neid näpunäiteid:

  • Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ning tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.
  • Tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale või põlevmaterjalile.
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit. Kulu põletamine on aastaringselt keelatud!
  • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti, survestatud veevoolik).
  • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.
  • Lõkke tegemisel tuleb jälgida, et lõkkesuits ja -lõhn ümberkaudseid elanikke ei segaks.
