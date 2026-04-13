PÄÄSTE | Elumajade läheduses põles kulu

Kulupõlengut märgates tuleb viivitamatult helistada 112 ja abi kutsuda. Tugeva tuulega ei tasu üldse lõket teha. Tuulevaikse ilmaga ohutuks lõkketegemiseks järgi neid näpunäiteid:
- Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ning tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.
- Tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale või põlevmaterjalile.
- Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit. Kulu põletamine on aastaringselt keelatud!
- Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti, survestatud veevoolik).
- Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.
- Lõkke tegemisel tuleb jälgida, et lõkkesuits ja -lõhn ümberkaudseid elanikke ei segaks.