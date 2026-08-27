ORKAAN XX | Suurõppus Orkaan toob septembris kaitseliitlased Hiiumaale

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Orkaan XX hõlmab Pärnu-, Lääne-, Hiiu- ja Saaremaad. Õppuse eesmärk on harjutada Lääne maakaitseringkonna üksuste sõjaaja ülesandeid ning värskendada reservväelaste taktikaoskusi. Aktiivsel perioodil harjutatakse eri üksuste koostööd.

Õppusel osalevad Kaitseliidu vabatahtlikud, reservväelased, kaitseväelased ja liitlasüksused. Samuti tehakse koostööd tsiviilametkondade ja kohalike omavalitsustega.

Hiiumaal toimub 10.–20. septembrini hajutatult väiksema intensiivsusega väljaõpe üksikutele rühmadele. Kaitseliidu teatel võivad üksused liikuda kogu maakonnas ning lühiajalisi õppelahinguid võib ette tulla eri paikades.

Õppuse tõttu üldisi liikumispiiranguid ei kehtestata. Vajadusel võidakse koostöös tee haldajaga piirata sõidukiirust.

Kogu õppuse vältel kasutatakse paukmoona ja imitatsioonivahendeid, mistõttu võib õppuse piirkondades kostuda tavapärasest rohkem müra. Öisel ajal aktiivset tegevust ei toimu. Kaitseliit soovitab õppelahingu piirkonda sattunud kõrvalistel inimestel sealt lahkuda, sest paukmoon ja imitatsioonivahendid võivad kahjustada kuulmist ning kõrvalised inimesed võivad väljaõpet häirida.

Tänavusel Orkaanil kasutatakse ka mitmesuguseid õhuvahendeid ja droone. Kaitseliit kutsub inimesi tundmatutest või ebatavalistest õhuobjektidest teatama mobiilirakenduse “Ole Valmis!” kaudu, kus saab valida õhuobjekti teavituse ning saata koos infoga foto.