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ÕPPUS | Hiiumaa ja Saaremaa vahel harjutatakse merepäästet

Reedel, 28. augustil toimub Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel merealal merepäästeõppus.
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Õppusel osaleb ka Sõru–Triigi liinil sõitev parvlaev Soela. | Raul Vinni

Politsei- ja piirivalveameti teatel võib õppuse tõttu merel ja sadamates näha tavapärasest rohkem päästjaid ning päästetöödega seotud veesõidukeid.

Õppusel harjutatakse reageerimist parvlaevaga seotud mereõnnetusele ning erinevate osapoolte koostööd inimelude päästmisel merel. Parvlaev Soela osalusel toimuvat merepäästeõppust viiakse läbi koostöös AS-i Kihnu Veeteede, Saarte Liinide ning teiste koostööpartneritega.

Piirkonnas liiklejatel palutakse olla tähelepanelik, jälgida merel kehtivaid ohutusnõudeid ning võimalusel vältida õppuse piirkonda.

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