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PÄÄSTE

ÕNNELIK ÕNNETUS | Malvaste külas sõitis sõiduauto teelt välja

16. augustil kell 21.03 said päästjad väljakutse Hiiumaa valda Malvaste külla, kus sõiduauto sõitis Tahkuna majaka teelt välja vastu puud.
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Malvaste külas sõitis sõiduauto teelt välja. | Foto: Erakogu

Autos viibis õnnetuse ajal üks inimene, kes pääses väiksemate vigastustega. 

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