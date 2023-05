Ohtlikele ristmikele lisati STOP-märgid 

Maikuus paigaldati Eha-Hiiu ja Vabaduse-Tiigi tänavate ristmikele STOP-märgid. Nüüd peab Hiiu tänaval liikleja enne Eha tänava ületamist või pööret sooritades peatuma ja veenduma, et manööver on ohutu. Sama kehtib Tiigi tänavalt Vabaduse tänava ületaja või pöörde sooritaja kohta. Otsuse STOP-märkide paigaldamiseks tegi Kärdla osavalla liikluskomisjon.

Pikki aastaid teehooldega tegelenud teemeister Raivo Kibuspuu ütles, et Kärdlas on kõrged tänavaäärsed hekid väga tõsine probleem ning majaomanikke tuleks korrale kutsuda, et nende hekid ristmikule väljuva autojuhi vaadet ei varjaks..