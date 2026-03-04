Jälgi meid
OHTLIK OLUKORD | Gaasilekke tagajärjel toimetati inimene haiglasse

Teisipäeva õhtul vajas Hagaste elanik päästjate abi eluruumis tekkinud gaasilekke tõttu.
Foto: Eike Meresmaa

3. märtsil kell 18.07 vajati päästjate abi Hagaste külas, kus oli tekkinud leke gaasiballooni ja gaasisoojendi vahel. Mõõteseadmed tuvastasid gaasi olemasolu eluruumis ja elanik toimetati halva enesetunde tõttu tervisekontrolliks haiglasse. Päästjad viisid gaasiagregaadi õue ning eluruum tuulutati.

