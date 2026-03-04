OHTLIK OLUKORD | Gaasilekke tagajärjel toimetati inimene haiglasse

3. märtsil kell 18.07 vajati päästjate abi Hagaste külas, kus oli tekkinud leke gaasiballooni ja gaasisoojendi vahel. Mõõteseadmed tuvastasid gaasi olemasolu eluruumis ja elanik toimetati halva enesetunde tõttu tervisekontrolliks haiglasse. Päästjad viisid gaasiagregaadi õue ning eluruum tuulutati.
UUDISED
Alates sellest nädalast on Hiiu Lehe digilehe tellijatel veebikeskonnas võimalik artikleid lugemisele lisaks ka kuulata.
SPORT
Rootsis Herrfalletis, Hjälmareni järvel peeti eelmisel nädalal 39. Monotype-XV Euroopa meistrivõistlused, kus üheksa sõiduga selgitati tänavused Euroopa parimad. Starti tuli 28 meeskonda ning arvesse...
UUDISED
Päästeamet tuvastas Palade Põhikoolis tehtud paikvaatlusel puuduse hoone tuletõkkesektsioonide lahenduses.
KULTUUR
Toomas Tarkmees avaldas hiljuti raamatu, mis on mitmes mõttes eriline. Õhuke teos sisaldab kolmkümmend lühikest lauset, mille taustaks on fotod Hiiumaa randadest. Raamat mahub...