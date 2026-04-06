Jälgi meid
HLREIS

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Parklas kahjustati autot, süüdlane lahkus sündmuskohalt

Möödunud nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 16 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati kolm väärteomenetlust ja patrullid said 13 väljakutset. Üks inimene toimetati järelevalve alla kainenema.
Avatar photo
Foto: Raul Vinni

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul olid möödunud nädalal alustatud väärteomenetlused seotud liiklusega. Kõigil kolmel juhul oli tegemist piirkiiruse ületamisega maanteedel. Eelmisel nädalal anti politseile teada ka ühest liiklusõnnetusest Käina alevikus, kus parkivale sõidukile tekitati kahjustusi ja teine osapool oli sündmuskohalt lahkunud.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

GALERIID

GALERII | Pilvepiltidel pole vaid pilved

Kärdla Kultuurikeskuse galeriis näituse avanud Tiit Leito ei taha oma kunsti nimetada fotodeks, sest nende teostamisel on saavutanud palju enamat kui pelgalt foto.

25 minutit ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Vormsi saar võib saada mandriga püsiühenduse

AIP uues kvaliteedis

1 päev ago

ARVAMUS

JÄÄTEED | Euroopa üks vingemaid turismiatraktsioone?

See oli kaheksa aastat tagasi, kui meil viimati ametlikud jääteed olid.

1 päev ago

SPORT

EESTI MEISTER | Siim Salinit tõukab tagant piiride nihutamine

Siim Salin (31) jõudis jõutõstmiseni soovist olla hoopis korvpalliplatsil kiirem ja tugevam. Juhtus aga nii, et uus ala võttis ta endale.

1 päev ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×