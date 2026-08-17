Teisipäeval, 11. augustil kell 14.20 sai politseipatrull väljakutse Palade külla, kui teavitati autojuhist, kes oli alkoholi tarvitanud ja sõitis autoga küla vahel. “Politsei jõudmiseni takistasid tähelepanelikud inimesed juhti, et ta enda tegevusega kedagi ohtu ei seaks,” ütles Kärdla politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Marko Kallas. 49-aastase mehe suhtes alustati väärteomenetlust. Sellise teo eest võidakse karistada rahatrahviga kuni 1200 eurot, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni 12 kuuks.
POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Hiiumaa politsei tegeles joobes juhtide ja liiklusõnnetustega
Hiiumaa politsei registreeris eelmisel nädalal kokku 31 korrarikkumisega seotud teatele. Peamiselt rikuti liiklusreegleid, oli palju kiiruseületajaid, juhtimisõiguseta juhte ja viiel korral istuti rooli alkoholijoobes. Politseipatrull reageeris kahele liiklusõnnetusele, kus sõideti teelt välja.
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69. Hiiumaa Võrkpalliturniiri karikad on jagatud ja parimad mängijad selgunud. Hiiumaa Võrkpalliklubi ja turniiri eestvedajad Kadi Kiiver ja Siiri Sülla tänavad OÜ-d Hiiu Meedia usalduse eest.
Võistluspäeval tervitasid sportlasi Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja, Hiiumaa Spordiliidu juhatuse esimees Tanel Malk, Hiiu Lehe peatoimetaja Raul Vinni ja Tartu puhkpilliorkester Tamme.
Turniiri läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapital ning Hiiumaa ekspertgrupp, AS Selver, Hiiumaa Spordiliit/Hiiumaa vald, OÜ Hiiu Meedia, Hiiumaa Võrkpalliklubi.
Auhinnalauda aitasid katta AS Selver, OÜ Hiiu Vill, OÜ Faasion, OÜ Hiiumaa Köök ja Pagar, OÜ Rozy (AsgardGrill), Ülle Vann.
Koostööpartneriteks olid Hiiumaa Sport, OÜ Ideeklaas, OÜ Namari, FIE Harry Aron, Palade Põhikool, OÜ Recado Meedia, OÜ Näkman Sat, OÜ Hiiumaa Rannapaarg, PERH Kiirabikeskus, AS Eesti Keskkonnateenused.
Peakohtuniku vastutust kandis Mati Kiiver, peasekretär oli Kati Barinov. Vilekohtunikena tegutsesid Andres Kuuse, Meelis Sõmer, Alo Altement, Roland Lilleõis, Rainer Tikerpuu, Oliver Tikerpuu, Keito Kees, Remo Lepamaa, Kristen Tammeveski, Kristo Holtsmann, Lauri Preimann, Siiri Sülla, Ülari Kaibald.
Lauasekretäridena tegutsesid Liina Kiiver, Ronja Kalmus, Janelis Jasinski, Ursula Teele Roos, Sandra Kisler, Sebastian Liister, Anne Luukas, Martin Markus, Rasmus Markus, Tevor Küttim, Emily Õunpuu, Keitlin Rohtvee.
Väljakute eest vastutas Raigo Sahtel ja tema tiim koosseisus Andero Sahtel, Anete Sahtel, Renar Ild, Jan Samorodni, Gregor Kiin.
Videojäädvustuse tegid Hannes Teidla ja Ave-Mai Larin. Fotogalerii Hiiu Lehe veebi tegi Arabella Valtin ja ülevaate mängudest koostas Kai Kallas.
Täname kõiki osalenud võistkondi, toetajaid, koostööpartnereid ja pealtvaatajaid meeldejääva päeva eest! Kohtumiseni 70. Hiiumaa võrkpalliturniiril 7. augustil 2027!
Täname Tahkuna jahiseltsi ja kõiki kaas-pidulisi meeleoluka suveõhtu eest!
Külalised Reigist ja Rootsi külast.
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