NÄDAL POLITSEIS | Hiiumaa politsei tegeles joobes juhtide ja liiklusõnnetustega

Teisipäeval, 11. augustil kell 14.20 sai politseipatrull väljakutse Palade külla, kui teavitati autojuhist, kes oli alkoholi tarvitanud ja sõitis autoga küla vahel. “Politsei jõudmiseni takistasid tähelepanelikud inimesed juhti, et ta enda tegevusega kedagi ohtu ei seaks,” ütles Kärdla politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Marko Kallas. 49-aastase mehe suhtes alustati väärteomenetlust. Sellise teo eest võidakse karistada rahatrahviga kuni 1200 eurot, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni 12 kuuks.