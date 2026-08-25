Vesimünt on korraga meenutus ja kohalolu. Kummaline eeterliku lõhna pahvak neile, kes palju liikunud mööda jõgesid ja tunda saanud selle veeraja lummust. Selles lõhnas seguneb kodune eksootilisega. Selles peitub lapsepõlve piparmündimälestus, mida ilmestab meenutus märjast ja kuivast, metsikust ja tüünest, võõrast ja samas omasest. Selles lõhnas on korraga kevadise suurvee kõik teelt pühkiv jõud ning aeglaselt voolava vee rahulik mõtlus. Kõige rohkem aga seostub see hilissuve õhtuga jõekaldal, mil tüüne veeraja voolav rahu ekslevad mõtted summutab ja asendab suure ning ajatu tajuga nimetust.
LOODUS
METSIK TEETAIM | Vesimünt kõrgub müntide ülemisel real
Korjasin jõekäärust vesimünti. Jalgupidi vees, varbad kindlalt põhjamudas, kõiksugu pisimutukad mu jalgade ümber sagimas. Sasisin vees kasvavalt vesimündipuntralt ümbert kinni ja lõikasin varred veepiirilt Nepaalist kaasa toodud hirsisirbiga läbi. Toona, kui Himaalaja mägedes kohaliku sepa tehtud sirbi ostuks hinda kombekohaselt alla kauplesin, mõlkus mul endal peas vastuseta küsimus: miks ma seda endale tahan? Nüüd siis selgus, miks. Selleks, et Hiiumaa väikese jõe käärust endale talveteeks ühte oma lemmikut, vesimünti, varuda.
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