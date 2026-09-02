MEREPÄÄSTEÕPPUS | Saaremaa ja Hiiumaa vahel harjutati valmisolekut suurõnnetuseks

Eelmisel reedel ehk 28. augustil korraldas Politsei- ja Piirivalveamet koostöös Päästeameti, Mereväe, AS Kihnu Veeteede, Saarte Liinide ning teiste partneritega Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel merealal suure merepäästeõppuse Blue Victory 2026. Õppusel harjutati ulatuslikule mereõnnetusele reageerimist olukorras, kus parvlaeval Soela puhkenud tulekahju tõttu tuli evakueerida suur hulk inimesi ning korraldada nende päästmine merel ja vastuvõtmine kaldal.