Õppuse stsenaariumi kohaselt sai sündmus alguse haagissuvilas tekkinud lekkest, mis põhjustas tulekahju. Selle tagajärjel täitus osa parvlaevast suitsuga ning olukord eskaleerus kiiresti. Autotekile olukorda kontrollima läinud sõidukijuhid said põletushaavu, mitmed reisijad kannatasid suitsu sissehingamisest põhjustatud tervisekahjustuste tõttu ning plahvatusohu kartuses hüppasid mõned inimesed üle parda. Ohtliku olukorra tõttu alustati reisijate evakueerimist. Kokku oli õppuse käigus abi vajavate inimestena kaasatud 84 reisijat.
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MEREPÄÄSTEÕPPUS | Saaremaa ja Hiiumaa vahel harjutati valmisolekut suurõnnetuseks
Eelmisel reedel ehk 28. augustil korraldas Politsei- ja Piirivalveamet koostöös Päästeameti, Mereväe, AS Kihnu Veeteede, Saarte Liinide ning teiste partneritega Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel merealal suure merepäästeõppuse Blue Victory 2026. Õppusel harjutati ulatuslikule mereõnnetusele reageerimist olukorras, kus parvlaeval Soela puhkenud tulekahju tõttu tuli evakueerida suur hulk inimesi ning korraldada nende päästmine merel ja vastuvõtmine kaldal.
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