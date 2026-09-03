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KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Reigi kirikus näidati kino

Augustikuu viimase reede õhtul oli Reigi kiriku parkla tulvil autosid ning nii mõnelgi möödujal võis tekkida küsimus, et mis toimub? Kas kontsert?
Reigi kirikus näidati kino. | Erakogu

Sedapuhku leidis aset hoopis kolme küla kogukonnaüritus kirikukino, kuhu olid oodatud Reigi, Rootsi ja Pihla külade elanikud. Tõime koju loo, mis tõenäoliselt leidis aset paari kilomeetri raadiuses ümber Reigi kiriku  ja mille kirjanik Aino Kallas ajalooandmete põhjal 1926. aastal ilmunud romaaniks “Reigi õpetaja” vormis. 

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