MEILE KIRJUTATAKSE | Reigi kirikus näidati kino

Sedapuhku leidis aset hoopis kolme küla kogukonnaüritus kirikukino, kuhu olid oodatud Reigi, Rootsi ja Pihla külade elanikud. Tõime koju loo, mis tõenäoliselt leidis aset paari kilomeetri raadiuses ümber Reigi kiriku ja mille kirjanik Aino Kallas ajalooandmete põhjal 1926. aastal ilmunud romaaniks “Reigi õpetaja” vormis.
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