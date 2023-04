Lihavõttejänes on nagu päkapikk, ainult et hüppab ja on loom

Palade lasteaias tähistatakse munadepüha õues matkamisega, lisaks värvitakse mune ja meisterdatakse munale pesa.

Munadepühaeelsel hommikul ootavad õpetajad lapsi Soera talumuuseumi õuel, kus lapsed söövad hommikusöögi õues ja lähevad siis matkarajale. Selle on õpetajad varem sulgedega märgistanud. Tee pealt leiavad nad kindlasti ka mõned puuviljamaiustega täidetud plast­munad, mille jänes neile tee peale jätab, vihjab lasteaia direktor Agne Ruben.

Ta räägib, et munadepüha on Palade lasteaias ka varasematel aastatel õues tähistatud. Eelmisel aastal pidasid näiteks aias väikse grillipeo. Matkale lisaks on kavas munade värvimine. Möödunud aastal tehti katset looduslike värvide – peedi ja

sibulakoortega, varem on proovitud ka pastakaga värvimist ja tätoveeringute tegemist munakoorele. Sel aastal kasutatakse toiduvärvi ja riisi. „Paneme muna koos toiduvärvi ja riisiteradega koti sisse ja siis loksutame seda seal sees,“ kirjeldab Agne, kuidas riisiga värvides täpilisi mune peaks saama.

Alati on Paladel kombeks valmistada oma kaunistatud munale ka pesa, korvike või kotike, millega see turvaliselt koju transportida. Sel aastal pakivad lapsed muna kohvifiltrisse, millest saab lihtsa vaevaga meisterdada kahe kõrvaga lihavõttejänese.

Lapsed ise ütlevad, et ootavad munadepüha peamiselt šokolaadimunade pärast.