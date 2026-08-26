KUULA | Hiiu Lehe minutid 26. augustil

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Torm murdis põlispuid
- Kartulivõtt tõi rahva põllule
- Suitsusaun võitis karika
- Praamisabas tekkis tüli
- Ilse Jõelehe 100 aastat elu Heigi külas
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Loe ka:
-
PILTUUDIS | Torm kukutas puid ja lõhkus Hausma ujumissilla
-
PÄÄSTE | Torm tõi Hiiumaa päästjatele 36 väljakutset
-
GALERII | Saunakarika 2026 võitis Suitsusaun
-
GALERII | Saunabussi peol köeti kehad kuumaks
-
SUUR GALERII | Põllupäev meelitas taas rahva kohale
-
NÄDAL POLITSEIS | Praamijärjekorras läks sõneluseks ja istuti võõrasse autosse
-
PIKK OOTAMINE | Praamijärjekord ulatub Hiiumaal üle kahe kilomeetri
-
PALJU ÕNNE! | Vanim hiidlane tähistas sajandat sünnipäeva