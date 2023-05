Kunstnikepaar näitab lihtsuse tabamatut võlu

Alates maikuu esimesest neljapäevast täidavad kahe Kärdla näitusesaali ruume Hiiumaaga seotud kunstnikepaari Ülle Marksi ja Jüri Kassi teosed . Hiiumaa kunstnik Liia Lüdig-Algvere jagab oma muljeid kahe näituse külastusest.

“Vaatad, märkad, kui huvitavalt on puuviljad jäänud kaussi või taldrikule – õun, pirn, poolik kiivi… Pilt on silmale nii võluv, et tahaks seda jäädvustada. Võtad pliiatsi ja leiad paberi ning püüad kiiresti seda ilu, mis sind puudutas, üles joonistada. Kuid siis märkad, kui raske on tabada õigeid mõõte, pikkust-laiust, viljade omavahelisi suurussuhteid, kogu pinna rütmi.