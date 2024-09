KUHU MINNA | Sügislaat ja ringreis täidavad nii keha kui vaimu

Sel laupäeval toimub Kärdla Keskväljakul traditsiooniks saanud Hiidlaste Sügislaat. Nüüd on õige aeg tulla ja varuda sahvrid ja keldrid hoidiseid täis. Laadal on kohal müüjad nii kodusaarelt kui mere tagant ning kaubavalik on lai. Müügil on peipsi sibulad, erinevad aiasaadused ja taimed, jagub joogipoolist ja lihatooteid. Kohal on laada toodetega Hiiumaa Köök ja Pagar ning erinevad meemüüjad. Kingikotti sõpradele sobivad hästi hiiumaised käsitöötooted.