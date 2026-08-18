KUHU MINNA | 20 aastat leili ja lugusid ehk kuidas punane Saunabuss viis Männamaa maailmakaardile

Algne mõte oli lihtne: kuna Hiiumaal midagi sellist veel polnud, siis miks mitte ehitada vanast koolibussist saun. Aga enne, kui buss üldse Hiiumaa pinnale jõudis, otsustas elu ise väikese vingerpussi visata – vaevu paarkümmend kilomeetrit sõitu ja mootor jooksis kokku. Nii jõudis punane PAZ esimesel korral üle mere hoopis nööri otsas. Tagantjärele tundub see algus peaaegu sümboolne, sest ega Saunabussi suurim väärtus pole kunagi olnud tema mootoris.