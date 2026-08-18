Algne mõte oli lihtne: kuna Hiiumaal midagi sellist veel polnud, siis miks mitte ehitada vanast koolibussist saun. Aga enne, kui buss üldse Hiiumaa pinnale jõudis, otsustas elu ise väikese vingerpussi visata – vaevu paarkümmend kilomeetrit sõitu ja mootor jooksis kokku. Nii jõudis punane PAZ esimesel korral üle mere hoopis nööri otsas. Tagantjärele tundub see algus peaaegu sümboolne, sest ega Saunabussi suurim väärtus pole kunagi olnud tema mootoris.
SUVI
KUHU MINNA | 20 aastat leili ja lugusid ehk kuidas punane Saunabuss viis Männamaa maailmakaardile
Kui Männamaa mehed 21 aastat tagasi Võsult ühe vana PAZ-bussiga Hiiumaa poole sõitma hakkasid, ei osanud ilmselt keegi arvata, et see sõit paneb alguse ühele Hiiumaa omanäolisemale traditsioonile. Veel vähem seda, et iga aasta augustikuus hakkavad sajad inimesed üle Eesti seadma oma samme just Männamaa poole, et võtta leili, kuulata muusikat, kohtuda vanade sõpradega ning näha, millise liikuva sauna on Eesti meistrimehed seekord välja mõelnud.
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69. Hiiumaa Võrkpalliturniiri karikad on jagatud ja parimad mängijad selgunud. Hiiumaa Võrkpalliklubi ja turniiri eestvedajad Kadi Kiiver ja Siiri Sülla tänavad OÜ-d Hiiu Meedia usalduse eest.
Võistluspäeval tervitasid sportlasi Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja, Hiiumaa Spordiliidu juhatuse esimees Tanel Malk, Hiiu Lehe peatoimetaja Raul Vinni ja Tartu puhkpilliorkester Tamme.
Turniiri läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapital ning Hiiumaa ekspertgrupp, AS Selver, Hiiumaa Spordiliit/Hiiumaa vald, OÜ Hiiu Meedia, Hiiumaa Võrkpalliklubi.
Auhinnalauda aitasid katta AS Selver, OÜ Hiiu Vill, OÜ Faasion, OÜ Hiiumaa Köök ja Pagar, OÜ Rozy (AsgardGrill), Ülle Vann.
Koostööpartneriteks olid Hiiumaa Sport, OÜ Ideeklaas, OÜ Namari, FIE Harry Aron, Palade Põhikool, OÜ Recado Meedia, OÜ Näkman Sat, OÜ Hiiumaa Rannapaarg, PERH Kiirabikeskus, AS Eesti Keskkonnateenused.
Peakohtuniku vastutust kandis Mati Kiiver, peasekretär oli Kati Barinov. Vilekohtunikena tegutsesid Andres Kuuse, Meelis Sõmer, Alo Altement, Roland Lilleõis, Rainer Tikerpuu, Oliver Tikerpuu, Keito Kees, Remo Lepamaa, Kristen Tammeveski, Kristo Holtsmann, Lauri Preimann, Siiri Sülla, Ülari Kaibald.
Lauasekretäridena tegutsesid Liina Kiiver, Ronja Kalmus, Janelis Jasinski, Ursula Teele Roos, Sandra Kisler, Sebastian Liister, Anne Luukas, Martin Markus, Rasmus Markus, Tevor Küttim, Emily Õunpuu, Keitlin Rohtvee.
Väljakute eest vastutas Raigo Sahtel ja tema tiim koosseisus Andero Sahtel, Anete Sahtel, Renar Ild, Jan Samorodni, Gregor Kiin.
Videojäädvustuse tegid Hannes Teidla ja Ave-Mai Larin. Fotogalerii Hiiu Lehe veebi tegi Arabella Valtin ja ülevaate mängudest koostas Kai Kallas.
Täname kõiki osalenud võistkondi, toetajaid, koostööpartnereid ja pealtvaatajaid meeldejääva päeva eest! Kohtumiseni 70. Hiiumaa võrkpalliturniiril 7. augustil 2027!
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