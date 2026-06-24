Orissaare All-Stars näitas kindlat mängu juba alagrupis ning jõudis finaali pärast poolfinaalivõitu Emmaste Elajate üle 43 : 12. BC Käina teenis finaalikoha võiduga Osavõtjate üle tulemusega 26 : 19.
SPORT
KORVPALL | Jaaniturniiri võit läks Saaremaale
Hiiumaa Spordikeskuses peetud 34. jaaniturniiri 5×5 korvpallis võitis Orissaare All-Stars, kes alistas finaalis BC Käina tulemusega 39 : 33. Pronksimängus oli Osavõtjate võistkond 36 : 30 parem Emmaste Elajatest.
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