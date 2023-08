Kodutud kassid vajasid uusi ja suuremaid ruume

Juulis avas Kärdlas Kõrgessaare maanteel uksed uus loomade turvakodu, mille suurem ja avatum ruum teeb seal pesitsevate kasside harjumise sotsiaalse eluga tunduvalt lihtsamaks.

Endise noortekeskuse ja kunagise politseimaja ruumides Kärdlas, Jetoili tankla kõrval asuvas majas on kasside turvakodul kaks tuba. Ühes neist seisavad seina ääres puurid kassidele, kes ei ole veel vabaks ringi jooksmiseks valmis. Teises toas on ronimispuud, seinal kraapimisvaip, laes rippkiik, põrandal pehme madrats. Seinte ääres ja seintel on leidlikult kasutatud vanu riiuleid ja lauasahtleid kassipesade jaoks. Kokku elab siin kümme kassi.