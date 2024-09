KIRI NOAROOTSIST | Hej hiidlane!

See kiri tuleb saarelt, mis kannab nime Noarootsi. Tõsi, täna on tegu hoopis poolsaarega, aga kas teadsid, et kunagi oli see siiski päris saar? Ajalooliselt oli Noarootsi poolsaar Läänemere saar, rootsikeelse nimega Nuckö. Mandriga ühines see maatõusu tulemusel umbes 19. sajandil.