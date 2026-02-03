KEERULISED ILMAOLUD | Parvlaev Regula väljumised tühistati

Regulale ostetud e-piletid kehtivad teistele reisidele üldjärjekorras ja e-piletit saab muuta sobivale reisile täna, 03.02 kuni kella 13.00ni. Muutmata e-pilet kehtib üldjärjekorras reisimiseks 48 tundi. Reisidele eelnevalt pileti ostnud kliente on teavitatud SMSi teel.

Parvlaev Leiger on dokitöödel Tallinnas BLRT laevaremonditehases.

Parvlaevadele Leiger ja Tõll teostatakse veebruaris plaanivälised dokitööd. Alates 1. veebruarist asendab paari nädala jooksul parvlaeva Leiger Rohuküla-Heltermaa liinil Regula ning kohe peale seda, orienteeruvalt alates 16. veebruarist, asendab Regula parvlaeva Tõll Virtsu-Kuivastu liinil. Dokitööd vältavad mõlemal liinil umbes sama kaua – 12-14 päeva.