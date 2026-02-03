KEERULISED ILMAOLUD | Parvlaev Regula väljumised tühistati

Regulale ostetud e-piletid kehtivad teistele reisidele üldjärjekorras ja e-piletit saab muuta sobivale reisile täna, 03.02 kuni kella 13.00ni. Muutmata e-pilet kehtib üldjärjekorras reisimiseks 48 tundi. Reisidele eelnevalt pileti ostnud kliente on teavitatud SMSi teel.
Parvlaeva Tiiu väljumised Rohuküla-Heltermaa liinil toimuvad vastavalt graafikule.
Nädalavahetuse Regula reiside toimumine selgub neljapäeval, 5.02 mereveetaseme prognoosi alusel.
Parvlaev Leiger on dokitöödel Tallinnas BLRT laevaremonditehases.
Parvlaevadele Leiger ja Tõll teostatakse veebruaris plaanivälised dokitööd. Alates 1. veebruarist asendab paari nädala jooksul parvlaeva Leiger Rohuküla-Heltermaa liinil Regula ning kohe peale seda, orienteeruvalt alates 16. veebruarist, asendab Regula parvlaeva Tõll Virtsu-Kuivastu liinil. Dokitööd vältavad mõlemal liinil umbes sama kaua – 12-14 päeva.
Leevendamaks Hiiumaa ja mandri vahelise parvlaevaliikluse probleeme, kus liinil vaid Tiiu, võttis Transpordiamet töösse Saaremaa - Hiiumaa vahelise jäätee rajamise.
Rahvaralli hooaeg 2026 sai nädalavahetusel avapaugu Otepää rahvaralliga. Lumistel Otepää teedel tuli võistlejatel läbida kaheksa lisakatset, mille kogupikkus oli ligikaudu 33 kilomeetrit.
Hiiumaa valla hallatavale asutusele Hiiumaa Haldus otsitakse juhti seoses senise juhi Indrek Ulla töölepingu lõppemisega.