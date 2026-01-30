Jälgi meid
ERR | Hiiumaa liinil püsib veetase kriitilise piiri lähedal

Jääolude ja madala merevee taseme tõttu Rohuküla-Heltermaa liinil võib ülesõidu aeg olla tavapärasest pikem ning madala meretaseme tõttu hakatakse piirama laevale laaditavate suurte ja raskete sõidukite arvu.
Avatar photo
Parvlaev Tiiu Heltermaa sadamast välja sõitmas. | Foto: Kätlin Rist

TS Laevade laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro ütles ERR-ile, et ettevõtte kümneaastase opereerimisperioodi jooksul pole nii rasket olukorda veel olnud. Kivro sõnul tekitab suurimaid probleeme veetase, mis Rohuküla–Heltermaa liinil püsib umbes miinus 44 cm juures, kusjuures kriitiline piir on miinus 47 cm. Kivro sõnul on juba hakatud piirama raskete veokite arvu, sest veetase võib veelgi langeda.

