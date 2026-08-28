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KASULIK TEADA

KASULIK TEADA | Päike ja tuul pisendavad elektriarveid

Majapidamistes, kus tuul või päike aitavad elektrit toota, saab vähemalt osa ajast elada täielikult võrguvooluta.

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Tanel Tarkmees soovitab koos päikesepaneelidega kindlasti soetada ka akud energia salvestamiseks. Valgel ajal toodavad paneelid nii palju elektrit, et ta tarbib selle kõik ära vaid tänu sellele, et sõidab ka elektriautoga. | Erakogu

Peamiselt otsustavad koduomanikud päikese- ja tuuleenergia kasuks selleks, et raha kokku hoida. Arvo Pärnamaa Käinast tellis kümme aastat tagasi Hiinast tuulegeneraatori ja ütleb, et teda ajendas kallis elektrihind. Tanel Tarkmees paigaldas oma Kiduspe kodu katusele päikesepaneelid selleks, et mitte maksta kõrgeid võrguliitumise tasusid. Andres ja Anu Juhe lootsid paneelidega energiat võrku tagasi müüma hakata ning sellega oma kulud tasa teenida.

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