JUHTKIRI | Kuntsmuistus keib elu juure

Meitel äi jeegid midad muud üle, kui peame ajaga kaasas käima ja kui mei tahme nende asjadest hiiu keeles kirjuta, peab tehisaru jäuks oma söna koluma. Mei eest vöiks see söna olla kuntsmuistus.

Kuntsmuistusest reegidakse nüid iga peev ja eks ta ole meite egaöhe elus juba kuidadmoodi ligi ka. Näituseks aja lehtede sees. Seel tehtakse lühigesed uudised üsna tiheld kuntsmuistuse abil vöi vöötakse ta nöumiheks ja lastakse lehe jüttude jäuks materjaali otsida.

Aga inimest äi ole kuntsmuistusega siiskid vilun veel. Ta ajab natust öu ka peele, et kuida üks massin vöib köiki söuseid asju teeda. A kui sa seda asja oma muistusega vetad, siiss saad aru küll, et ta teab ainuld seda, mes internettis olemas aa, ja paneb oma vastust sene peeld kokku. Aga ta osab asjade vahel seuseid nähja ja järeldusi ka tehja.

Nüitse aa mailmas peab olema peeluu sisse tagutud, et köik inhvu, mes sa saad, tuleb iga kord üle kontrollida. Isegid siis, kui jütu aa kirjudan kuntsmuistus. Nüid aa meitel köikidel vaja kuntsmuistuse lugemise oskust, mes tehendabkid seda, et alati peab minema alguse juure ja otsima kinnidust mütmest kohast.

Hilja aa eest ütles Erkki-Sven Tüür, et kuntsmuistus vöib küll tehja midad natust killegi moodi, a sedas kudas inimene asju teeb, ta ikkagid tehja äi osa.

Kuntsmuistusega aa see asi ka, et esmald pead omale küsimise klaariks tegema. Kui sa osad küsida, siis taast aa tolku ka. Aga kontrollima pead ikkagid. See asi peab tärmiinis olema.

Kuntsmuistus vöib vahest ohtlik ka olla. Möned aasted tagasi reekis Helgi Pöllo siisamas lehtes, kuida kuntsmuistusega aa üsna lihtne libaajalugu tehja. Lased taal Hiiumaa kohta midad jütu tehja, sene veel mütme keele peele panna ja siiss paned internetti. Kui teina inimene seda veel jägab ka, ongit lugu moodi pandud. Ja siiss polegid midad imesta, kui varsti tuleb turist, kis tahab libahuntide loomaaeda vöi midad muud jäburad asja nähja.

See herm aa juba kaua aega oln, et varsti vötvad massinad meite elu üle. Möni usub, et kuntsmuistus ongid seda juba tein. Aga siiss tasub meele tuleta, et ta aa siiskid jüst niipalju tark, kui targad aa nee küsimust, mes ta keest küsidakse.

Ta’p muista inimese hinge senna sisse panna.