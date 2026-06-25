KAKSIKVÕIT | Õde-vend Leigrid tõid Kiltsilt kiirussõidu kaksikvõidu

Kiirendusspordi Eesti karikavõistluste avaetapil oli Junior Dragster klassis stardis neli võistlejat, kellest kolm tegid oma esimesed võistlussõidud. Nädalavahetuse jooksul sõideti kuus ajasõiduvooru, mille järel olid Lenna ja Johann parimad ning teenisid väljakukkumissõitudeks soodsa asetuse.
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