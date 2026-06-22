AVAMISELT VÄLJAKUTSELE | Hiidlase nime kandev uus päästelaev läks peolt otse mereabitööle

Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) võttis esmaspäeval ametlikult teenistusse uue päästelaeva Storebro 90, mis sai nimeks Lilit. Alus reageerib mereõnnetustele ning osutab mereabi Haapsalu-Rohuküla ja Hiiu laidude piirkonnas. Lisaks pukseerimis- ja merepäästetöödele hakkab RPR alust kasutama ka mereohutuskoolituste ja õppuste läbiviimiseks. Laev sai nime mullu traagilises kopetriõnnetuses hukkunud hiidlase Lilit Jaaganti auks.