Laeva andis üle Eesti Merepäästeühingu ja Trossi mereabi juht Rait Killandi ning selle võttis vastu RPR juhatuse liige Sander Saarik. Vahetult enne Haapsalus Suur-Holmi sadamas alanud laeva piduliku üleandmise tseremooniat saabus teade, et Rohukülas vajab mootorpaat pukseerimisabi ning Lilit asus koos avamisele kogunenud seltskonnaga kohe teele.
UUDISED
AVAMISELT VÄLJAKUTSELE | Hiidlase nime kandev uus päästelaev läks peolt otse mereabitööle
Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) võttis esmaspäeval ametlikult teenistusse uue päästelaeva Storebro 90, mis sai nimeks Lilit. Alus reageerib mereõnnetustele ning osutab mereabi Haapsalu-Rohuküla ja Hiiu laidude piirkonnas. Lisaks pukseerimis- ja merepäästetöödele hakkab RPR alust kasutama ka mereohutuskoolituste ja õppuste läbiviimiseks. Laev sai nime mullu traagilises kopetriõnnetuses hukkunud hiidlase Lilit Jaaganti auks.
Veel lugemist:
GALERIID
Täna sai Orjaku sadamas väikeselt jaanipäeva maitsete laadalt osta jaanipäevalauale head ja paremat. Laadale tuli müüjaid nii Hiiumaalt kui ka mujalt ning külastajatele pakuti...
GALERIID
Pühapäeval süüdati Kõpu rahvamaja juures tänavuse hooaja esimene jaanituli. Traditsiooniliste jaanimängudena peeti kotijooksu ning prooviti jõudu õllekasti hoidmises.
POLITSEI
Politseil on jaaniajaga alanud kibedam tööaeg. Juba jaanieelse nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 56 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 38 väärteomenetlust ja 16...
GALERIID
Päev pärast HIIG-i viimase lennu lõpetamist peeti Kärdla Villalaos ka Hiiumaa Gümnaasiumi vilistlaste pidu, kus kohtusid kõigi kümne lennu lõpetajad.