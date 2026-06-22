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AVAMISELT VÄLJAKUTSELE | Hiidlase nime kandev uus päästelaev läks peolt otse mereabitööle

Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) võttis esmaspäeval ametlikult teenistusse uue päästelaeva Storebro 90, mis sai nimeks Lilit. Alus reageerib mereõnnetustele ning osutab mereabi Haapsalu-Rohuküla ja Hiiu laidude piirkonnas. Lisaks pukseerimis- ja merepäästetöödele hakkab RPR alust kasutama ka mereohutuskoolituste ja õppuste läbiviimiseks. Laev sai nime mullu traagilises kopetriõnnetuses hukkunud hiidlase Lilit Jaaganti auks.
Päästelaeva Storebro 90, mis sai nimeks Lilit. | Foto: Erakogu

Laeva andis üle Eesti Merepäästeühingu ja Trossi mereabi juht Rait Killandi ning selle võttis vastu RPR juhatuse liige Sander Saarik. Vahetult enne Haapsalus Suur-Holmi sadamas alanud laeva piduliku üleandmise tseremooniat saabus teade, et Rohukülas vajab mootorpaat pukseerimisabi ning Lilit asus koos avamisele kogunenud seltskonnaga kohe teele.

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