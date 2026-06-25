4,5 kilomeetri põhidistantsil kuni 39-aastaste meeste arvestuses saavutas veenva võidu hiidlane Sten Sihver, kes läbis raja ajaga 14.52,7. Teisena lõpetas Allar Leo (17.55,4) ning kolmandana Oliver Hiius Sarapuu (18.11,9).
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JAANIJOOKS | Kõrgessaare jaanijooks tõi rajale üle saja liikuja
Kõrgessaares peetud 30. jaanijooksul selgitati võitjad enam kui kümnes vanuseklassis ning 9 kilomeetri pikkusel põhidistantsil kuulusid esikohad Jaak Kimmelile ja Anni Kingsepale.
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