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GALERII | Orjakus peeti kümnendat korda jaanipäeva maitsete laata

Täna sai Orjaku sadamas väikeselt jaanipäeva maitsete laadalt osta jaanipäevalauale head ja paremat. Laadale tuli müüjaid nii Hiiumaalt kui ka mujalt ning külastajatele pakuti kohalikke maitseid ja laadakaupa.
Väike jaanipäeva maitsete laadal leidus kõigile midagi meelepärast. | Foto: Arabella Valtin

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