GALERII | Võidutuli jõudis maakaitsepäeval Kärdla sadamasse

Jaanilaupäeval toimus Kärdla sadamas Maakaitsepäev, kus sai tutvuda Kaitseliidu, Politsei- ja Piirivalveameti, kiirabi ja Päästeameti tehnika ja varustusega. Samuti saabus sisuka päeva raames Kärdla sadamasse ka võidutuli, mille igaüks sai endale jaanitule süütamiseks koju kaasa viia.